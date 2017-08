Forstår ikkje bekymringa for det nye sjukehuset

Under styremøtet i Helse Møre og Romsdal fekk styret ei orientering om arbeidet med det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. I slutten av november skal forprosjektet bli vedteke.

URO: Sjukehusdirektør Espen Remme meiner at media har skapt uro rundt tilbodet i det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– Eg er forundra over uvissa som er skapt rundt innhaldet av sjukehuset, sa sjukehusdirektør Espen Remme. Han presiserte at barneavdelinga skal ha seks sengeplassar. Det skal gjennomførast ei risikoanalyse for pediatri som skal vere ferdig 1. oktober.

Arbeidet med det nye sjukehuset er godt i gang og det vart presentert teikningar av korleis romma kan sjå ut. Sjukehuset får same tal på somatiske senger som Kristiansund og Molde har i dag. Psykiatriske senger får ei lita auke frå 37 til 39.

– Saman med det distriktsmedisinske senteret i Kristiansund, vert det eit fullverdig akuttilbod, seier assisterande direktør, Helge Ristesund. Han meiner det ikkje er grunn til uro. Det nye sjukehuset vert derimot ei styrking av tilbodet for innbyggjarane i Romsdal og på Nordmøre, etter hans syn.

I sommar har det blitt rydda ut av dei to bygga på Hjelset og i januar skal det vere klart for riving. Det totale arealet på det nye sjukehuset blir på om lag 60 000 kvadratmeter, mot dagens 48.000.

Sjukehuset skal innehalde:

Indremedisin med åtte grenspesialistar

Kirurgi innan gastrokirurgi og urologi

Ortopedi

Gynekologi

Born og unge

Føde og barsel

Kreftbehandling

Prehospitale tenester

Psykisk helsevern

Rus og avhengigheitsbehandling

Øre, nase og hals

Tann og kjevekirurgi

Auge

Nevrologi

Bildediagnostikk

Laboratorium

Hud

Rehabilitering

Habilitering for barn

Lærings og meistringssenter

Forsking, utdanning og undervisning