Forsikringsselskap slipper å betale

Et forsikringsselskap slipper å betale erstatning etter brann i huset til et par fra Søre Sunnmøre for fire år siden. Tingretten mener det er en rekke konkrete holdepunkt som taler for at paret hadde regissert brannen ved hjelp av en tredjeperson. Paret må også betale sakskostnader på nesten 170 000 kroner til forsikringsselskapet.