Forlik mellom VG og Bakkemyr

VG og Sofie Bakkemyr har inngått forlik, skriv fagbladet Journalisten. Stabssjef Øyvind Næss seier at saka dermed er ute av verda. Avisa blei felt av Pressens faglege utval etter dekninga av dansevideoen med Trond Giske og kvinna frå Ålesund, og også for evauleringsrapporten. Bakkemyr vurderte å kreve erstatning frå VG, men har no altså inngått forlik.