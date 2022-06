Forfalsket underskriften til kona si

En sunnmørsmann er dømd til fengsel i 120 dager for å ha forfalsket underskriften til kona si. Resultatet var at huset deres ble solgt på tvangssalg, uten at hun var klar over det. I ettertid har hun kjempet i retten i tre runder for å få salget kjent ugyldig, men uten å vinne frem. I tillegg til fengselsstraffen må mannen betale 60 000 kroner i bot. Han er også dømt for promillekjøring og ulovlig oppbevaring av våpen.