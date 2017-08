Foreldrene bidrar økonomisk

En fersk undersøkelse viser at 34 prosent av unge mellom 18 og 29 år får jevnlig økonomisk hjelp av foreldrene sine. Det skriver E24. Undersøkelsen ble gjennomført av analyseinstituttet YouGov for Nordea. Dette er en økning fra 24 prosent på samme tid i 2016. Pengebeløpene har dessuten økt til et snittbeløp på 1.800 kroner i måneden, fra 1.580 kroner i 2016.