Forbannet over nytt bredde-nei

Fredag ble det klart at myndighetene ikke kommer til å åpne opp for breddefotballen for de over 20 år før tidligst i august. – På den ene siden har jeg stor respekt for gradvis gjenåpning, men når mindre verdifulle arenaer åpner før breddeidretten, blir jeg forbannet og lei meg, sier Jan Åge Fjørtoft.