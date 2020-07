Fotballprofiler forbannet over nytt bredde-nei

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag ble det klart at myndighetene ikke kommer til å åpne opp for breddefotballen for de over 20 år før tidligst i august.

Avgjørelsen er begrunnet med et smittevernhensyn, og det neste møtet mellom fotballforbundet, Norges Idrettsforbund og den politiske ledelsen i Helse- og omsorgsdepartementet er berammet til 10. august.

Dermed kommer breddefotballen for voksne i gang altfor sent, mener mange.

– Forbannet

En rekke fotballprofiler har tatt til orde for at kamper og trening bør åpne for de cirka 50.000 fotballspillerne i lavere divisjoner fra 2.-divisjon (kvinner) og 3.-divisjon (menn).

Deriblant tidligere landslagsspiller og nå Viasat-reporter Jan Åge Fjørtoft.

Fjørtoft, som først var kritisk på Twitter, understreker at han har stor respekt for at samfunnet må gjenåpnes gradvis, og han har stor tiltro til norske helsemyndigheter.

Men:

– Det er 800 som kan se Premier League samtidig (på Kontraskjæret), vi går rundt overalt i Oslo og utesteder er åpne til kl. 03.00. Alle som har vært ute kl. 03.00 vet at det er ingen der som tenker på én meters avstand. Da skuffer det meg veldig at man ikke skjønner hvor viktig idrettsbevegelsen er. I dette tilfelle er fotballen et symbol, og vi skal se forbi fotballen. Idretten må spørre seg selv: Har vi vært flinke nok til å argumentere for idrettens posisjon? Og har politikerne vært flinke nok til å forstå? Dette er høna eller egget, og jeg skyter ikke mot noen, sier Fjørtoft.

– På den ene siden har jeg stor respekt for gradvis gjenåpning, men når mindre verdifulle arenaer åpner før breddeidretten, blir jeg forbannet og lei meg, sier Fjørtoft.

– Klarer ikke finne noe logikk

Oslo har hatt normale skjenketider fra 22. juni, men smittevernreglene gjelder fortsatt.

De siste helgene har kommunen vært bekymret etter at åpningen har ført til mye fyll og bråk.

– Utelivet har jo mange ansatte, som stod i fare for å miste jobben?

– Jeg har full respekt for å holde Norge i gang. Økonomien er viktig, og arbeidsplasser er viktig, men vi må finne en balanse. Det er også viktig at landet vårt beholder folkebevegelsen og holder seg i form. Mangelen på gjennomslagskraft for idretten bekymrer meg veldig, sier Fjørtoft.

Landslagskaptein Maren Mjelde, som spiller i Chelsea, forteller i et innlegg i sosiale medier at hun selv har kjent på hva det gjør med motivasjonen å ikke få spille kamper.

Her trekker hun også frem kontrasten mellom breddefotball og utelivet.

– Jeg er helt enig i at samfunnet må gjenåpnes gradvis, men jeg klarer ikke finne noe logikk i hvorfor de over 20 år skal holdes igjen på denne måten, når de samme spillerne kan gå ut på byen og drikke øl sammen – og i tillegg bli der til 03.00, skriver Mjelde.

REAGERER: Maren Mjelde. Foto: Marit Hommedal

Chelsea-spilleren har ikke svart på NRKs henvendelse lørdag.

– Ingen vond vilje

Presseavdelingen i Kulturdepartementet opplyser at kulturminister Abid Raja ikke har anledning til å stille til et intervju, men Raja har likevel gitt NRK et svar på kritikken fra fotballprofilene.

– Jeg forstår selvsagt at folk er skuffet. Som idrettsminister ivrer jeg også etter normalisering av idrett og aktivitet. Derfor skriver vi også i brevet til NFF at Helsedirektoratet, i samråd med Folkehelseinstiuttet, vil bli gitt i oppdrag å gjøre en ny vurdering av når breddeidretten kan begynne igjen, understreker Raja.

Raja peker på at han, idrettspresident Kjøll og fotballpresident Svendsen skal møtes rett over sommeren.

– Så må jeg få legge til at viruset finnes fortsatt i samfunnet vårt, vi har faktisk ingen vaksine og vårt sterkeste virkemiddel for å unngå spredning er ved å begrense nærkontakt. Derfor er den klare anbefalingen fra helsemyndighetene om én meters avstand noe av det viktigste vi forholder oss til.

Kulturministeren trekker frem at idrett for blant annet barn og unge er åpnet.

– Jeg håper den store fotballfamilien også har litt forståelse for regjeringens samlede beslutning. Det er ikke av vond vilje regjeringen ikke åpner opp mer, men det er basert på en samstemt anbefaling fra våre helseeksperter i FHI, Helsedirektoratet og Helsedepartementet, avslutter Raja.