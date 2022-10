Grønkledde Heimevern-soldatar med gevær står vakt rundt ei rekkje landanlegg. Forsvarets jagarfly patruljerer norskekysten. Nyleg sa forsvarsekspertar at norsk gassforsyning truleg er det største sabotasjemålet i Noreg.

Krigen i Ukraina pregar nyheitene, og mange er urolege for kva som kjem til å skje.

Thea Stensønes (16) er ei av dei. Ho seier det er tungt.

– Du blir ekstremt redd for at det skal komme til Noreg, og at du må oppleve og sjå mykje død og at landet ditt blir øydelagt, seier 16-åringen.

Ho går 1. året på Ålesund videregående skole og seier krigen er samtaleemne blant dei unge.

– Får du sove?

– Ja, eg får sove, men eg er ukomfortabel, du tenkjer jo på det av og til når du skal legge seg, seier ho.

Tysdag kveld er frykta for krig og atomvåpen tema i NRK-programmet Debatten klokka 21.20. Er beredskapen til Norge god nok? Bli med i diskusjonen på nrk.no/fredriksolvang

DEBATTEN: Har Norge vært for naive i møte med Putin? Du trenger javascript for å se video. DEBATTEN: Har Norge vært for naive i møte med Putin?

Trur det er verre for dei som slit frå før

Ei undersøking som blei publisert i sommar viser at depresjon og angst blant unge i Noreg har dobla seg dei siste ti åra. Dei unge jentene slit mest, og nesten halvparten av tenåringsjenter i Noreg seier dei er stressa og har tunge tankar.

Førebels veit ingen sikkert korleis krigen i Europa påverkar dei unge.

2.-årselev Sunniva Botn Kjølstad (17) på Ålesund videregående trur dei som slit psykisk har det endå verre no.

– Sjølvsagt, det å ha ein frykt for det som skjer i livet samtidig som ein har det tøft sjølv kan gjere folk mindre stabile, seier ho.

Sunniva Botn Kjølstad trur ikkje dystre nyheiter om krigen gjer godt for folk som slit frå før. Foto: Remi Sagen / NRK

Ber folk om å skjerme seg

Psykolog Geir Fjelnset seier han møter mange, både på jobb og privat, som er urolege for krigen. Han rår folk til å skjerme seg.

Sjølv les han berre avisa Sunnmørsposten og seier han unngår nyheiter om Ukraina og Russland.

– Eg er ikkje interessert i å gå rundt med den stimulusen i hovudet. Eg gidd ikkje å bli skremt eller tenkje på ting som er heilt meiningslaust, som eg ikkje kan gjere noko med, seier psykologen.

Han tipsar andre som er bekymra om å fokusere på andre ting.

Psykolog Geir Fjelnset meiner det er viktig å skjerme seg frå nyheiter om Ukraina. Foto: Remi Sagen / NRK

Psykologen sine råd til vaksne i samtale med barn og unge Ekspandér faktaboks Her er psykolog Geir Fjellnset sine råd til foreldre som vil hjelpe bekymra born: Høyr på barnet/ungdommen, vis og anerkjenn at dei opplever situasjonen som vanskeleg. Still spørsmål, undersøk kva som har utløyst redselen.

Unngå å kaste bensin på bålet ved å hausse opp situasjonen, hald deg på barnet sitt nivå. Tilpass informasjonen.

Kjenn deg sjølv, ver sikker på at du er den rette til å ta samtalen. Dersom du sjølv er livredd, er du ikkje den beste til å roe andre.

Menneskleggjer Putin og russarane. Også Putin har barn og barnebarn og folk han bryr seg om, som han ikkje ønskjer å øydelegge for. Også dei russiske soldatane kan vere redde for krigen.

Handling er ofte angstreduserande. Snakk om det er noko barnet kan gjere praktisk, til dømes å sende pengar til Ukraina.

Avslutt samtalen skikkeleg, prøv å vere varm og tilstades. Avtal å snakke om tematikken igjen.

Avgrens lesing av nyheiter, unngå oppslag som berre er eigna til å skremme.

Blitt vande med krigen

Emma Brørs (17) ser Dagsrevyen saman med mor si kvar kveld. Ho seier ho ikkje lenger klarer å ta innover seg det ho ser og høyrer og at ho ikkje lenger er like redd.

– Det var mykje verre før då det var ei ny greie og mykje usikkerheit. No har vi blitt så vande med det, det er nesten litt dumt å seie. Samtidig er det litt merkeleg at ein skal frykte tredje verdskrig, seier Brørs.

– Kva tenkjer du om at du har blitt vant med ein krig?

– Det er kjemperart.

Emma Brørs ser Dagsrevyen med mor si for å halde seg oppdatert. Ho klarer ikkje alltid å ta inn over seg det ho ser. Foto: Remi Sagen / NRK

Håper på fred i Ukraina

Neste veke blir verdsdagen for psykisk helse arrangert over heile verda.

Jentene på Ålesund videregående skole er med i elevrådet, og har som mål å gje skulekompisane eit pusterom frå krig og elende. Det vil dei gjere ved å sette på roleg musikk og servere saft og kakao på eitt av klasseromma på skulen.

Thea Stensønes håper det snart blir fred i Ukraina.

– Eg synest dei skal slutte. Stakkars Ukraina. Det er unødvendig å starte krigar no, vi er ferdige med sånt. Eg skjønar ikkje kvifor vi har krig, seier ho oppgitt.