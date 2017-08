Folk blir sinte av hund på fjellet

DEBATTANT: Andreas Geocacher Hesselberg er selv glad i å gå på tur. Han mener enkelte hundeeierne bør bli flinkere til å passe på hundene sine i naturen. Foto: PRIVAT

Hege Lid er en ivrig fjellgåer og for henne er det helt utenkelig at hunden Trym skal være igjen hjemme når hun drar på fjelltur.

– De fleste av oss hundeeiere anskaffer hund nettopp for å ha en god turkamerat og følgesvenn. Hunden har like stor glede av å gå på tur, som vi har av å ta den med, sier Lied.

Det siste døgnet har debatten om firebeinte i fjellheimen rast i sosiale medium. I Facebook-gruppen «Toppturer i Nordvest» er meningene delte. Noen mener hundene har like mye rett til å være på fjellet som mennesker, mens andre mener de utgjør en trussel for sikkerheten.

Rasende debattanter

Debatten startet da en turgåer spurte om det var greit å ta med hunden på den luftige fjelltoppen Slogen på Sunnmøre. Det gjorde enkelte rasende.

Andreas Geocacher Hesselberg har engasjert seg i diskusjonen og understreker at han i utgangspunktet er glad i hunder.

– I visse tilfeller kan de være uberegnelige. Da kan det være risiko for at de dytter borti både barn og voksne, og på en trang og luftig fjelltopp kan dette være forbundet med en viss fare. Jeg har hørt eksempler på at folk nesten har mistet fotfestet eller falt utfor på grunn av en nærgående hund, forteller han.

Flere folk og hunder på tur

Mette Øinæs Habberstad i Den Norske Turistforening forstår at turgåere kan bli redde når de møter på hunder. Foto: arne sørenes / nrk

Den Norske Turistforening opplever en formidabel interesse for friluftsliv. Det at mange flere går i fjellet nå, betyr også at det er flere hunder på tur. Mette Øinæs Habberstad, kommunikasjonssjef i foreningen, sier at det er sjelden at hunder på tur er et stort problem, men at hundeeierne må ta ansvar.

– Hunder er forskjellige. Noen er turvante og kan håndtere mange ulike typer turer. Andre er mye mindre vant og da bør man være forsiktige med å dra de med på luftige turer, der det er liten sikkerhetsmargin, sier Habberstad.

Turistforeningen har lagt til rette for medlemmer med hund. Hyttene har egne hunderom med bur. Habberstad forstår at enkelte turgåere kan bli redde av å møte på hunder.

– Har du litt høydeskrekk og i tillegg er det noen med hund der, kan man bli litt bekymret for om de har kontroll, sier kommunikasjonssjefen.

– Gi beskjed om du er usikker

TURGÅER: Hege Lid har hatt med hunden sin på mange toppturer. Hun ber folk gi beskjed om de føler seg truet av hunden hennes. Foto: PRIVAT

Hege Lid nekter å la andres frykt stoppe Trym fra å bli med på toppene, men mener hun tar hensyn.

Hun beskriver hunden som en perfekt turkamerat og i Facebook-diskusjonen skriver hun at «om jeg vil på toppen av Slogen med hunden min får være opp til meg».

– Jeg mener det ikke er noe problem så lenge hundeeier har kompetanse på hvilke ferdigheter hunden har. Dersom det er en luftig topp ser jeg alltid an hvor mange mennesker som er på toppen, og avventer dersom jeg synes det ser trangt ut, forteller hun.

Slogen 1564 m.o.h. Ekspandér faktaboks En av de mest besøkte fjelltoppene på Sunnmøre. Det kan være folksomt på toppen på de fineste dagene.

«One of the proudest in Europe», uttalte «fjelloppdageren» William Cecil Slingsby i 1884.

Ligger innerst i Norangsfjorden i Ørsta kommune i Møre og Romsdal.

Turen til toppen kan begynne mange steder, men de to vanligste rutene starter fra Øye ved Hjørundfjorden i Ørsta og fra Habostaddalen i Stranda via Patchellhytta.

Fottur, men regn med å bruke hendene til å holde deg fast med når du nærmer deg toppen.

VINTERTIPS: Ta skitrekket på Strandafjellet til topps, renn ned mot Habostaddalen og spar dermed en del trasking på vei til toppen. Dette er for deg med erfaring fra alpine vinterturer. Les mer: fjellinordvest.net

Sønnen ble overfalt av hund

FJELLTOPP: Slogen er 1564 meter høy, og blir hyppig besøkt av turgåere. Foto: Rune A. Hansen / NRK

Andreas Hesselberg opplever ikke at alle er flinke nok til å overholde båndtvangen.

– En gang hoppet en stor, tung hund opp i halsen på sønnen min, så han falt over ende. Instinktivt reagerte jeg ved å sparke hunden bort, for å beskytte sønnen min. Eieren beklaget og sa at hunden ikke pleier å gjøre sånt.

Lid sier at hun alltid overholder båndtvangen og er bevisst på at enkelte kan synes at den ser skummel ut.

– Personlig går jeg alltid til siden når jeg møter andre folk og dyr, med hunden tett inntil meg. Ikke fordi jeg er bekymret for hvordan min egen hund vil reagere, men fordi jeg ikke vet hvordan andre reagerer på han.