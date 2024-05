Saka oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Sylvia Nordskar sa opp finansjobben sin for havlanna år sidan for å satse fullt på fjelløping.

Ho flytta til Chamonix i Frankrike for å legge best mogleg til rette for satsinga.

Søndag vann ho eit prestisjefylt fjelløp i Baskerland, der ho sprang eit fullt maraton på grusstigar gjennom fjellheimen.

Nordskar er den fjerde nordmannen som vinn dette løpet.

Ho fekk ein tradisjonell hatt og ei øks som premie, i tillegg til 3000 euro og litt bonus frå sponsorar.

Neste løp for Nordskar er Mont-Blanc maraton i slutten av juni. -------------------------------------

Eit fullt maraton på 42.195 meter på grusstigar gjennom den baskiske fjellheimen, der heile 2700 høgdemeter må forserast frå den vesle byen Zegama over fjellet Aizkorri, og så ned og tilbake til Zegama.

For Sylvia Nordskar var gleda nærast ubeskriveleg da ho kryssa målstreken som fyrste kvinne søndag. Det verkelege beviset på at eit par utradisjonelle val det siste halvanna året har gjeve utteljing.

– Eg trur eigentleg ikkje eg hadde drøymt om noko så stort. Alt fungerte optimalt. Og eg kjenner at det er skikkeleg gøy å sjå at den treninga eg har lagt ned, og alt eg har investert i å bli betre dei to siste åra, gjev avkastning.

Hoppa i det

For det er ingen tvil om at Nordskar har satsa alt på å få det til det ho nettopp har gjort.

1. februar i fjor sa ho opp økonomijobben sin i IT-selskapet Cognite for å satse for fullt på fjelløping. I vår flytta 30-åringen Nordskar så ned til Chamonix i Frankrike for å kunne legge best mogleg til rette for satsinga.

FLYTTA: På Instagram viser Sylvia Nordskar fram sitt nye heimeområdet: Chamonix, Frankrike. Foto: Skjerdump

Det er vel ikkje særleg tvil om at valet hennar er litt utanom det vanlege. Men draumen om toppidrettslivet har ho alltid hatt.

Ho har satsa på langrenn, men så bestemte ho seg for å studere. Ho enda opp med ein MBA, eller master i økonomi om du vil, frå Universitetet i Denver, USA.

Så fekk ho seg fyrst jobb som revisor i PWC, før ho byrja som finanscontroller i eit IT-selskap på Fornebu i Oslo.

Heile vegen gjennom arbeidslivet brukte ho mykje tid på trening. Spesielt i fjellet har ho kjent seg heime.

CHAMONIX: Terrenget i og rundt Chamonix er bratt og vinterleg. Til og med nå i mai. Foto: Skjermdump

Og gjennom både studier og karriere har ho hatt ein underliggjande draum: å satse på toppidrett.

– Eg tenkjer at eg skal prøve å gjere det beste ut av det livet eg har. Og når eg har fått på plass ei solid utdanning, og fem år med mykje arbeid og relevant arbeidserfaring, så har eg på ein måte bygd grunnmuren.

Da var det berre å hoppe i det. Ho sa opp jobben som finanscontroller, og gjekk «all in».

Og etter å ha levd som toppidrettsutøvar i Noreg eit års tid, så klinka ho til og fullførte ein annan draum ho også har: flytte livet sitt til fjelløp-paradiset Chamonix i Frankrike.

– Eg har ikkje angra ein einaste dag på valet eg har tatt. Dette er eit minne for livet, seier Nordskar.

– Folk følger med

Men utradisjonelle val er ikkje berre ein dans på roser. For med store endringar, kjem også presset.

– Det er fleire som kunne drøymt om å leve av toppidrett, og eg trur, i alle fall for min del, så er jo den største frykta det at du skal feile, seier ho til NRK.

Ho innrømmer at det har vore skummelt å ta steget fullt ut i såpass vaksen alder. Ho også har kjent på at folk dømmer ho for vala hennar.

– Du veit jo at folk følger med og ein tenkjer: «Nå har du slutta i jobben, så da er sjansen mykje større for å ta mange steg». Men det er jo ikkje alltid at det går.

Sigeren i helgas løp var på mange måtar eit bevis på at ho verkeleg har etablert seg i verdstoppen. Det imponerer også NRKs friidrettskommentator Jann Post.

LYKKELEG: Nordskar er glad for at ho har fått utteljing for valet om å flytte til Chamonix. Foto: ©GoldenTrailSeries® - Zegama Aizkorri - Mathis Decroux

– Det er ein stor siger. Eitt av dei verkeleg store fjelløpene som har høgast prestisje. Det er nok hennas livs største idrettsaugneblink til nå. Folk er utruleg tett på. Det er litt sånn Tour de France-stemning – berre i fjelløp-verda.

Han skjønar godt at Nordskar har kjent på presset når ho har teke eit såpass drastisk val som å seie opp jobben og flytte utanlands.

Sylvia Nordskar Ekspander/minimer faktaboks 30 år gamal, fødd 19. juni 1993

Fjelløpar/ultraløpar

Bur i Chamonix, Frankrike

Har ein mastergrad i Business frå Universtetet i Denver, USA.

Jobba som finanscontroller i IT-selskapet Cognite på Fornebu fram til februar 2023.

Ho har tidlegare jobba som revisor i PWC

– Det set litt ekstra press på ein idrettsutøvar etter å ha teke desse vala. Ein kjenner at ein må rettferdiggjere det valet ein har teke. Det kan skape eit prestasjonspress som ikkje er heilt heldig. Men eg tykkjer det er kult at ho gjer det. Kva er eit år eller to i ein idrettsutøvars liv? Jobbe kan dei gjere nok resten av livet, seier Post.

Spanjolen Kilian Jornet, som er busett i Romsdalen i Noreg, vann herreklassa i same løp som Nordskar vann. Han har tidlegare hatt fleire spinnville prosjekt. Mellom anna dette:

Kilian Jornet er verdas beste fjelløper. Nå vil har springe opp og ned Mount Everest på 30 timar. Du trenger javascript for å se video. Kilian Jornet er verdas beste fjelløper. Nå vil har springe opp og ned Mount Everest på 30 timar.

– Kjempestort i Europa

Nå ligg på mange måtar fjelløp-sirkuset framfor føtene hennar. For Sylvia Nordskar fortel om gode avtalar i denne manesjen.

I samtale med NRK deler ho ope om kva som er mogleg når ein fyrst er inne i verdstoppen i denne idretten. Da får ein ofte alle kostnader dekka i forbindelse med løp - reise– kost og losji. I tillegg kjem premiepengar og bonusar frå sponsorar. For sigeren i Zegama-Airkozzi maraton vann ho 3000 euro, eller om lag 34.000 kroner.

PREMIE: For sigeren vann ho 3000 euro, men også ein tradisjonell hatt og ei øks. Øksa har inngravert alle tidlegare vinnarar av løpet. Foto: B.art og The Adventure Bakery / Privat

– Det er god økonomi i desse løpa?

– Ja, sporten er kjempestor i Sør-Europa. Eg trur folk i Noreg ikkje heilt veit kor stor idretten er. Det er også fleire løp der ein blir betalt for å kome. Det er ganske bra økonomi i desse løpa ja, seier Nordskar.

Nordskar er også tydeleg på at ho har vore heldig på vegen dit ho er nå. For utanfor løpesesongen i vinter fekk ho arbeide fleksibelt hjå sin tidlegare arbeidsgjevar PWC.

SIGER: På tida 4 timar, 29 minutt og 12 sekund vann Sylvia Nordskar. Foto: ©GoldenTrailSeries® - Zegama Aizkorri - Leo Roussel

Sylvia Nordskar er den fjerde nordmannen som vinn det prestisjefylte fjelløpet. Tidlegare har Yngvild Kaspersen, Stian Angermund og Eli Anne Dvergsdal vunne løpet.

– Det er ein dag eg aldri kjem til å gløyme, seier ein smilande Sylvia Nordskar til NRK.

No ventar ein tur heim til Noreg, fyrst i bryllaup til broren, før ho set nasen mot fjellgarden Glittersjå i Murudalen i Sel kommune, der foreldra hennar bur.

Men så er det fullt fokus mot neste løp i slutten av juni: Mont-Blanc maraton.

– Da er eg på heimebane. Det blir viktig å ha is i magen når ein kjem inn med siger frå førre løp. Løypa passar meg bra – eg trur nok det er eit av mine favorittløp, seier Nordskar.