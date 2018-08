Følger ikke aldersgrenser på nett

Kun 16 prosent av barn mellom 9 og 12 år følger alltid aldersgrensene på sosiale medier, det viser undersøkelsen Barn og medier 2018. I alderen 9 til 13 år oppgir 74 prosent av de spurte at de bruker sosiale medier. Aldersgrensen for å lage en profil og bruke sosiale medier er satt til 13 år etter at EUs personvernforordning (GDPR) trådte i kraft i Norge i juli, skriver NTB.