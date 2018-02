Fødeavdelinger skal samles

Fødeavdelingene i Molde og Kristiansund skal samles før de flytter inn under samme tak i fellessjukehuset på Hjelset i Molde i 2022. Opprinnelig var fristen for samlinga satt til utgangen av 2019, men denne fristen er nå strøket av administrasjonen. Når og hvor fødeavdelingene nord i fylket skal samles er ikke klarlagt, sier klinikksjef for kvinner, barn og unge i Helse Møre og Romsdal, Henrik Erdal.