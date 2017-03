Flere ressurser til Møre og Romsdal

I dag presenterer Politidirektoratet (POD) det såkalte disponeringsskrivet for norsk politi. Det inneholder store endringer for økonomien i politiet, skriver Dagbladet. Politidirektør Odd Reidar Humlegård forteller til avisen at Møre og Romsdal vil få flere ressurser.