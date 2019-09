Fleire kontrollar i Molde

Politiet har i ettermiddag hatt fleire kontrollar i Molde. I Fannestransdvegen fekk ein bilførar forenkla førelegg for mobilbruk, medan to bilførarar fekk førelegg for sota sideruter. Ein eigar av ein ATV blir også meldt for å ha overlate den til ein mindreårig. I Malmefjorden blei fire køyretøy avskilta då dei ikkje hadde blitt framstilt for kontroll. Ein bilførar fekk gebyr for å ha mangla førarkort og vognkort, og for å ikkje ha brukt belte. Totalt 766 blei kontrollert.