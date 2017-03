Flakk styreleder i The North West

Konsernsjef i Flakkgruppen, Knut Flakk, blir styreleder i den nyopstartede konferansefestivalen, The North West. – Dette er et veldig spennende prosjekt som jeg vil være med på å forme. Jeg har tro på tanken om et arrangement som skal løfte regionen, sier Flakk i en pressemelding.