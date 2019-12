Fiskeriavtalen med EU i havn

Norge og EU er enige om en fiskeriavtale for neste år. Avtalen inneholder flere tiltak som skal gjenoppbygge torskebestanden i Nordsjøen. – Jeg er veldig fornøyd med at vi har blitt enige med EU om en fiskeriavtale for 2020, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.