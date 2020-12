Fikk ikke flertall i språksaken

Nynorsk skal fortsatt være administrasjonsspråket i Møre og Romsdal fylkeskommune. Det er klart etter at dette spørsmålet var oppe til behandling i fylkestinget i dag. Et forslag fra Monica Molvær (H) om å innføre et språknøytralt administrasjonsspråk fikk 17 stemmer og ble dermed nedstemt. Molvær mener de ansatte har krav på valgfrihet. Hun tror det blir vanskeligere å rekruttere fagfolk med nynorsk som administrasjonsspråk. Flere av de som argumenterte for nynorsk mener dette er en viktig del av kulturarven som trenger et særskilt vern.