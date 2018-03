Fengsla for familievald

Ein sunnmørsmann i 40-åra er varetektsfengsla, tiltalt for familievald. Saka mot han startar rett etter påske, og retten meiner mannen ikkje bør kunne påvirke vitne før rettsaka. Mannen er tiltalt for vald mot tre døtre, og er tidlegare dømd for mishandling mot fleire andre av borna sine.