Felix Baldauf sikter mot OL

– Jeg hadde håpet at det skulle løsne, og at det skulle ramle inn en sponsor eller to, men nei. De fleste er opptatt av å sponse breddeidretten, og det er jo bra, men man må ikke glemme toppidrettsutøverne, sier Baldauf til Dagbladet.

I begynnelsen av mai tok han Norges første gullmedalje i gresk-romersk bryting på 25 år, og allerede før det var planen å på sikt delta i OL i 2020.

– I og med at jeg tok EM-gull i år, ligger jeg faktisk ett år foran skjema og den planen vi satte opp for noen år siden, sier Baldauf.

Før OL i 2020 vil han vinne et VM-gull, og når de store sponsorene uteblir, er det moderklubben IL Braatt i Kristiansund som stiller opp.

– Klubben har støttet meg hele veien, og jeg får fortsatt mye igjen av dem. Nå bidrar de med bostøtte i Oslo og betaler hele leien min her. Hvis ikke hadde jeg måttet ta opp forbrukslån for å satse. Det er ikke alle de andre bryterne som er så heldige, sier Baldauf.