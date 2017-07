Farstad-brødrene tapte 3,8 millioner i døgnet

Brødrene Sverre, Jan Henry og Erik Farstad bokførte et tap på 1,85 milliarder kroner for det ålesundbaserte familieselskapet Tyrholm & Farstad i fjor. Året før var tapet på 900 millioner kroner. Det betyr at brødrene i snitt har tapt 3,8 millioner kroner per dag de to siste årene, skriver Finansavisen ifølge Hegnar.no.

Enorme verdier er borte

Farstad-brødrene eide 40,5 prosent av Farstad Shipping, som kollapset parallelt med oljeprisens fall. Tidligere i år ble selskapet en del av SolstadFarstad, der Kjell Inge Røkke og John Fredriksen er de største eierne.

Fusjonen ble Farstad Shippings redning, men familiens eierandel ble vannet kraftig ut. Nå sitter de igjen med kun 1,4 prosent av aksjene i det nye selskapet. Ifølge tall fra Hegnar.no tilsvarer det i dag rundt 38 millioner kroner.

Farstad Shipping ble nylig en del av FarstadSolstad. Her styreleder i Farstad Shipping, Sverre Farstad og advokat Per Anders Sæhle, Wikborg Rein på selskapets siste generalforsamling. Foto: Frode Berg / NRK

På sitt mest verdifulle, i april 2011, var Farstad Shipping priset til 7,5 milliarder kroner på Oslo Børs. Da satt familien på aksjer for 3,4 milliarder kroner.

Usikre utsikter

Brødrene eier aksjene sine i shippingselskapet gjennom familieselskapet Tyrholm & Farstad. Ifølge Finansavisen driver Tyrholm & Farstad også med spedisjon/befraktning og eiendom. Selskapets driftsresultat falt fra 13,3 til 6,7 millioner kroner fra 2015 til 2016. Utsiktene for i år beskrives som usikre, skriver Finansavisen. De legger til at styret mener det verste er over nå, samt at markedet for frakttjenester har stabilisert seg.