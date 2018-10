– Gamle offshoreskip må fjernes

– Det ikke nok å vente på bedre tider. Mange eldre offshoreskip vil aldri få nye oppdrag. De må fases ut for at rederiene igjen skal bli lønnsomme, sier lederen for Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK), Wenche Nistad.

Nistad har hatt en av de viktigste rollene under omstruktureringen av offshorerederiene. Hun er trolig den i Norge som vet mest om hva som skal til for å rydde opp i næringen.

Administrerende direktør i Garantiinstinstituttet for eksportkreditt (GIEK), Wenche Nistad, mener mange av de eldre offshorerederiene nå må tas ut av drift for å få ratene opp. Foto: GIEK

Vanskene i offshorenæringen skyldes en overinvestering i nye skip i forhold til etterspørselen. Mange av millionskipene ligger nå i opplag og rederiene har gjort spesialavtaler med bankene fordi de ikke klarer å betale avdragene sine.

Eldre skip må skrapes

Wenche Nistad får støtte fra økonomiprofessor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI. Han mener også rederier som vil overleve må tilpasse kapasiteten til etterspørselen.

Noen av offshorerederiene må kanskje ut av markedet og skip må skrapes. Torger Reve, økonomiprofessor

Økonomiprofessor Torger Reve tror skip må vrakes for å sikre balanse i markedet. Foto: Maria KNoph Vigsnæs

– Aktiviteten i Nordsjøen har sunket. Det er tøff konkurranse om oppdragene. Rundt omkring i fjordene ligger det masse ledig kapasitet. Noen av offshorerederiene må kanskje ut av markedet og skip må skrapes for å få orden på dette, sier Reve.

Torger Reve etterlyser handlekraft og mener det er helt nødvendig for å hindre konkurser. Reve tror at det kan komme nye sammenslåinger som fører til at vi står igjen med færre og større rederier.

En ny hestekur

Wenche Nistad mener rederiene nå må være forberedt på en veldig tøff vinter.

– Inntjeningen må bli mye bedre fram mot neste sommer for at det skal bli mulig å få inn ny egenkapital. Oljeselskapene må finne seg i å betale mer for det arbeidet rederiene gjør ute ved plattformene, sier Nistad.

Bankene må være villige til å ta tap for å redde offshorerederiene Wenche Nistad, adm.dir i GIEK

GIEK-lederen mener at bankene nå må være villige til å ta tap og ikke bare skyve på gjelda slik de gjorde i forrige runde.

– Bankene tjener gode penger

En av rederne som har flere skip som ligger og venter på oppdrag, er administrerende direktør Håvard Ulstein i Island Offshore fra Ulsteinvik. Han mener det nå er på tide at bankene blir mer aktive.

Administrerende direktør i Island Offshore, Håvard Ulstein, mener bankene må bidra mer for å redde offshorerederiene. Foto: Frode Berg / NRK

Vi betaler alle rentene og det må de være fornøyde med Håvard Ulstein, Island Offshore

– Bankene og GIEK har gjennom hele denne perioden tjent veldig gode penger. De har hatt få tap på rederiene og vi ser fram til at de er fleksible og godtar en enda lengre avdragsperiode.

Vi betaler alle rentene og det må de være fornøyde med. Totalt sett så tjener de gode penger på oss, sier sunnmørsrederen.