Farlig miljøstoff ved drikkevann

Lyktestolpene langs drikkevannskilden Brusdalsvannet i Ålesund er av en utdatert type, med lysarmaturer som inneholder det farlige miljøstoffet PCB. – I verste fall kan PCB komme på avveie i drikkevannet hvis det kommer et lynnedslag eller en stolpe velter. Det skal lite PCB til for at det skal påvirke dirkkevannet, sier Trygve Moxness i Norges Miljøvernforbund Møre og Romsdal. Nå ber Moxness NHO om å rette en skriftlig henvendelse til Ålesund kommune. Brusdalsvannet forsyner om lag 70.000 innbyggere i kommunene Giske, Sula og Ålesund med drikkevann, i tillegg til at det utnyttes i prosessindustri, fiskeforedlingsindustri og produksjon av trankapsler. Moxness er også bekymret for at PCB i nedbørsfeltet til drikkevannskilden kan gå på bekostning av tilliten til fiskeindustrien i Norge.