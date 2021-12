Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Tre generasjonar hadde samla seg på julaftan for å feire. Dagen etter måtte heile juleselskapet i karantene, fordi to av familiemedlemmane testa positivt for korona.

Då starta problema for den eldste i selskapet. Erling Istad (80) er alvorleg sjuk og treng hjelp frå sjukepleiarane i heimetenestene morgon og kveld.

KARANTENE: Thomas Istad sit i karantene heime med familien sin i Ålesund. Foto: Privat

– Eg synest det er omsorgssvikt. Det er nedverdigande for eit eldre menneske å bli svika på ein slik måte. Eg finn ikkje ord for kor skuffa eg er over dette, seier barnebarnet, Thomas Istad.

Familien seier dei har klaga til kommunen munnleg og skriftleg fleire gongar dei siste dagane, utan å få hjelp.

Skal ha frykta smitte

Den 80 år gamle mannen er alvorleg sjuk og har fleire alvorlege diagnosar. Rett før jul blei han skriven ut frå sjukehuset, 3. januar blir han lagt inn igjen.

Ifølgje familien skal fleire tilsette i heimetenestene ha nekta å gå inn til mannen, som no sit i karantene, i frykt for å bli smitta. Familien skal også ha fått beskjed om at det ville ta for lang tid å ta på nødvendig verneutstyr.

Dottera, Britt Istad, måtte til slutt gå inn til den sjuke faren sin for å gje han medisin. Ho er sjølv i karantene og livredd for å smitte han.

Eldreombod Bente Lund Jacobsen er skaka over det familien i Ålesund fortel, og seier ho ikkje har høyrt om liknande saker før.

– Eg håper verkeleg ikkje dette er vanleg kutyme rundt om i landet, seier ho og viser til at alle har rett til å få hjelp i heimane sine.

Eldreombod Bente Lund Jacobsen seier ho knapt har høyrt om liknande saker før. Foto: Svein Arne Orvik/Eldreombodet

Vil ikkje kommentere saka

Verken sjefen for heimetenestene, kommunalsjefen eller kommuneoverlegen i Ålesund vil stille til intervju, og ingen av dei vil kommentere den konkrete saka.

Kommunalsjef Synnøve Vasstrand Synnes i Ålesund vil ikkje kommentere den konkrete saka, men seier generelt at alle har rett til nødvendig helsehjelp. Foto: Ørskog kommune

NRK har bedt om svar på kor mange gonger heimetenestene har besøkt den gamle mannen sidan julaftan. Vi har også spurt om kommunalsjefen kjenner til at tilsette reserverer seg mot å gå inn til koronasjuke på grunn av frykt for smitte. Det får vi ikkje svar på.

– På generelt grunnlag kan det seiast at alle har rett til nødvendig helsehjelp, og at helsetenestene kontinuerleg gjer vurderingar med tanke på kva den enkelte har nødvendig behov for, skriv kommunalsjef Synnøve Vasstrand Synnes i ein e-post.

Her er heile svaret frå Ålesund kommune Ekspandér faktaboks Kommunalsjef Synnøve Vasstrand Synnes vil ikkje kommentere den konkrete saka. Her er nokre av spørsmåla vi ba om svar på: 1. Familien hevdar at kommunen har brote lova ved å ikkje gå inn til Erling Istad fleire gongar dei siste dagane. Kva er din kommentar til det? Svar: Eg ønskjer ikkje å kommentere ei enkeltsak. På generelt grunnlag kan seiast at alle har rett til nødvendig helsehjelp, og at helsetenestene kontinuerleg gjer vurderingar med tanke på kva den enkelte har nødvendig behov for. 2. Kva synest kommunen om det som har skjedd? Svar: Alle tenestemottakarar skal få riktig hjelp til riktig tid, og det er sjølvsagt ønskjeleg frå kommunen si side at brukarane av våre tenester er tilfredse med den tenesta som vert tilboden. Det er viktig for oss å ha god dialog med tenestemottakarane med tanke på å avklare ønskje og behov, og også slik at eventuelle misforståingar kan ryddast av vegen. 3. Kan tilsette la vere å gå inn til brukarar dersom dei er urolege for smitte?Og har de kjennskap til ein slik praksis? Svar: Alle har rett til nødvendig helsehjelp, uansett om der er ein smitterisiko eller ikkje. Tilsette har tilgjengeleg smittevernutstyr som kan nyttast ved behov. 4. Kva bør familiar gjere, dersom dei ikkje får den hjelpa dei treng frå heimesjukepleien? Svar: Det er viktig at ein tek kontakt med kommunen, enten den enkelte tilsette i heimetenesta, eller evt. avdelingsleiar eller verksemdsleiar i aktuell heimetenestesone. Det er sjølvsagt også klageadgang både på tenestene og vedtaket om tenestetildeling, og tenestemottakaren skal ha fått opplysning om klageadgangen i vedtaksbrevet. Vi tek alle klager både frå tenestemottakarar og deira pårørande på største alvor, og gjennomgår kontinuerleg våre rutiner med tanke på forbetring.

Helsedirektoratet vil ikkje kommentere den konkrete saka, men skriv at kommunen har plikt til å sørge for nødvendige helse- og omsorgstenester.

Vanskeleg jul

No har fleire i familien fått stadfesta korona etter juleselskapet, og dei håper den 80 år gamle mannen slepp unna. Først etter at NRK tok opp saka torsdag, skal familien ha fått fleire telefonar frå tilsette i kommunen. Dei skal også ha fått lovnad om at mannen no skal få tilsyn morgon og kveld, som før.

Thomas Istad og familien er glad for at det, men skuffa over at jula blei slik for den gamle mannen.

– No sit eg i isolasjon sjølv og kan ikkje dra dit og hjelpe han og gje han den tryggleiken som er nødvendig. Det er veldig sårt for oss, seier han.

Familien i Ålesund håper no at den 80 år gamle mannen får hjelp frå kommunen så lenge han har behov for det. Rett etter nyttår skal han leggast inn på sjukehus på nytt. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK