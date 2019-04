Få skader i forhold til fjoråret

Røde Kors sin informasjonssentral melder om mange færre skader i påskefjellet i Møre og Romsdal i år enn i fjor. I fjor ble det rapportert inn over nitti skader, mens det i år har blitt meldt inn 22 skader. Sen påske og at det begynner å minske med snø flere steder kan være litt av årsaken, tror informasjonssentralen. Også på landsbasis er det mange færre som har fått behandling for skader. Til sammen er det i år behandlet totalt 464 skader, i forhold til 957 skader i fjor.