De fire bodde i de to nærmeste husene til garasjen. Det var røyken som gjorde at vi satte i gang evakuering, sier operasjonslederen i politiet. Vinden førte røyken vestover.

Hjullaster ødelagt

En hjullaster som stod i garasjen er ødelagt, og eieren opplyste til brannmannskapene at det var oppbevart ei gassflaske i garasjen også. Brannen kom fort under kontroll, og like over klokka 07:30 drev det lokale brannvesenet fortsatt kontrollert etterslokking. Garasjen er totalskadd