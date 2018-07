Erling Knudtzon går til Molde FK

Angrepsspilleren Erling Knudtzon har signert en 3-årskontrakt med Molde Fotballklubb, melder moldefk.no. Kontrakten gjelder fra 1. januar 2019. Knudtzon har spilt for Ullern IF og Lyn før han signerte for Lillestrøm i 2010. I Lillestrøm har han til nå scoret totalt 42 mål på 250 obligatoriske kamper.