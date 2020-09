Endringer i skolestrukturen

Et preget kommunestyre i Giske vedtok torsdag kveld at Alnes barneskole fra 1.-4. trinn legges ned, og at ungdomsskoleelvene på Godøya blir flytta til Valderøya. – Jeg tror folk er skuffa, sint og lei seg i kveld, sier FAU-leder ved Godøya og Alnes skole, Marthe Alnes Aarøe. Forslaget var reist av Arbeiderpartiet og KrF, og fikk 16 stemmer for og sju stemmer imot.