Elva er tilbake for fyrste gong på 12 år

I elv etter elv endres reglene for norsk vannkraft. Dette gjelder i 187 vassdrag, og 87 av elvene har laks. For femti år siden fikk kraftverkene få eller ingen krav til vannføring. Det ble bestemt at reglene kunne endres på nytt etter femti år.

NRK har sett nærmere på de 87 elvene som er eller har vært lakseførende.

På sin vandring fra havet til elvene trues villaksen av både lakselus og rømt oppdrettslaks. Når den kommer til elevene kan det være en ny trussel: Lite vann. Det har fått konsekvenser for laksen i disse elvene:

Møre og Romsdal:

Laks er borte:

Aura

Tusseelva

Laks er redusert, vannkraft har spilt en sentral betydning:

Tafjordvassdraget: Tafjordelva

Litledalselva

Eira

Surna

Todalsvassdraget: Toåa

Svorka/Bævra: Bævra

Vestland:

Laks er borte:

Maurangervassdraget: Austrepollelva

Laks er redusert, vannkraft har spilt en sentral betydning:

Arnafjord og Viksvassdraget: Vikja

Aurlandsvassdraget: Aurlandselva

Jostedøla: Jostedalselva

Jølstra

Bøfjordvassdraget: Bøelva

Eidsfjordvassdraget: Eio

Bergdalsvassdraget: Daleelva

Eksingedalsvassdraget: Ekso

Teigdalsvassdraget: Teigdalselva, Torfinno, Bolstadelva

Vetlefjordelvi

Trøndelag:

Laks er borte:

Sørdalselva/Arnevikselva: Arnevikselva

Laks er redusert, vannkraft har hatt en sentral betydning:

Teksdalsvassdraget: Teksdalselva

Mossa

Gaulavassdraget: Lundesokna

Søavassdraget: Søa

Nordland:

Laks er borte:

Sagelv- og Muskenvassdraget: Muskenelva

Sulitjelmavassdraget med Laksåga: Laksåga i Nordalen.

Sørfjordvassdraget: Austerdalselva

Blokkenvassdraget: Blokkelva, Eidelva, Innerdalselva.

Laks er redusert, vannkraft har hatt en sentral betydning:

Røssåga: Røssåga, Leirelva, Bjerka

Ranavassdraget: Ranaelva, Plura, Tverråga

Kobbelvassdraget: Kobbelva, Gjerdalselva

Storelva på Hinnøy: Storelva

Åbjøra overfor Åbjørvatnet. Kraftselskapet er ikke enig i at bestanden av laks er redusert. Statsforvalteren i Nordland mener lav vannføring påvirker fiskeproduksjonen negativt.

Skjoma.

Rogaland:

Laks er borte:

Tauvavassdraget

Laks er redusert, vannkraft har hatt en sentral betydning:

Årdalselva

Ulla-Førre: Ulla og Førreåna

Hellelandsvassdraget: Hellelandselva

Agder:

Laks er redusert, vannkraft har hatt en sentral betydning:

Sira-Kvinavassdraget: Kvina

Sira-Kvinavassdraget: Åna-Sira

Vestfold og Telemark:

Laks er redusert, vannkraft har hatt en sentral betydning:

Seljordsvassdraget: Bøelva

Hjartdøla: Heddøla

Skiensvassdraget: Skienselva fra Klosterfoss

Finnmark:

Laks er redusert, vannkraft har hatt en sentral betydning.

Pasvikelva

NRK har laget oversikten basert på opplysninger fra vannregionene, fiskeforvaltere, fra Lakseregistret hos Miljødirektoratet, fra faktaark fra Nasjonal gjennomgang for vassdrag og forskere. Vi har også sett på statistikk for fangstene for hver elv på Statistisk Sentralbyrå. Og vi har sett den siste rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning for 2021.

Gjennom flere tiår har det vært en negativ utvikling i bestanden av laks i de 449 norske lakseelvene. Villaksen ble rødlistet i Artsdatabanken i fjor. Bestanden av villaks er halvert siden 1980–tallet.

De største truslene mot laks er vurdert å være rømt oppdrettslaks og lakselus og infeksjoner knyttet til fiskeoppdrett. Vannkraft og andre fysiske inngrep er også store trusler som reduserer laksebestanden. Pukkellaks er en ny trussel. Også sur nedbør har redusert bestanden i en del elver.

Av de 449 lakseelvene i Norge er 159 berørt av vannkraft. 27 prosent av vassdragene er vurdert å ha høyeste grad av påvirkning på laksen. Det viser tall NRK har fått fra Miljødirektoratet basert på den siste rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

I andre elver kan påvirkningen fra vannkraften være langt mindre. På en skal fra 0-3, er 82 prosent av lakseelvene med vannkraft vurdert å ha påvirkningsgrad 1 eller høyere.