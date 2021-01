Elleve nye smittetilfelle i Molde

Molde kommune melder om mange nye smittetilfelle sundag. Ytterlegare ni personar er smitta som blir knytt til same miljø som dei tre handballspelarane, som blei meldt smitta laurdag. Ein av dei smitta jobbar ved Glomstua omsorgssenter, og åtte pasientar og tre kollegaer er sett i karantene. Ein annan jobbar på sjukehuset. Smittekjelda har det enno ikkje funne. I tillegg til dette er to personar smitta etter å ha hatt nærkontakt med smitta personar frå Kristiansund i jula. 30 personar er i karantene som følgje av dette, mange av desse elevar ved Molde og Romsdal vidaregåande skule. – Vi driv fortsatt med smittesporing, men vi antar om lag 130 personar blir sett i karantene før helga er over, opplyser assisterande kommunedirektør Britt Rakvåg Roald.