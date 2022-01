Ekspertar blir sende til Peru

Kystverket skal sende ekspertise til Peru for å hjelpe med oppryddinga etter at 950 000 liter råolje lak ut frå ein båt. Utsleppet skjedde i samband med uvêret på Tonga, over 10 000 kilometer unna. Bilde frå Peru viser stender som er farga av svart olje, og ein del tilsølte og døde fuglar. 12 personar frå FN skal bistå, i tillegg til Kystverket, som har stor kompetanse på handtering av oljeutslepp.