Eit lite hol avslørte ein stor hemmelegheit

Nede ved sjøkanten på Kvernes i Averøy kommune, ligg stavkyrkja Kvernes. Lenge har ein trudd at denne kyrkja vart bygd i mellomalderen, slik som mange av dei andre stavkyrkjene i Noreg, men nye undersøkingar viser at denne kyrkja vart bygd i 1633.

– Dette endrar den norske stavkyrkjehistoria, og eg syns dette er eit veldig spennande perspektiv, seier Astrid Galstad, rådgjevar for formidling i fortidsminneforeininga.

SPENNANDE: Astrid Galstad som jobbar i fortidsminneforeininga syns det er spennande at kyrkja er nyare enn ein har trudd. Foto: Eirik Haukenes / NRK

For tidlegare har ein trudd at stavkyrkjer ikkje vart bygd etter mellomalderens slutt, men undersøkingar på Kvernes tyder på at denne stavkyrkja vart bygd hundre år etter mellomalderen.

Mellomalderen Ekspandér faktaboks Omgrepet mellomalder vert nytta om perioden mellom antikken og renessansen

Norsk mellomalder blir delt inn i tidleg mellomalder (1066-1200), høgmellomalderen (1200-1400) og seinmellomalderen (1400-1536)

Harald Hardrådes fall ved Stamford Bridge i 1066 markerer slutten på vikingtida og byrjinga av mellomalderen her til lands

Reformasjonen 1536 markerer slutten på mellomalderen i Noreg Kjelde: Wikipedia

Tidfesta kyrkja ved hjelp av treverket

Den eldste stavkyrkja i Noreg skal vere Urnes, som er datert til rundt 1130. For å tidfeste stavkyrkja på Kvernes har dei bora eit hol i treverket, og analysert prøvene.

TØMMER: Analysane viser også at det er brukt lokalt tømmer frå Nordmøre. Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Eg trudde den var eldre, men no må vi skrive om historia, seier Ann-Kristin Sørvik, som driftsansvarleg i Kvernes stavkyrkje.

Sjølv om beskjeden kom som eit sjokk på lokalbefolkninga, så er det positivt å vere med og skrive om historia.

– Vi kan ikkje vere skuffa, men uansett så har vi no den yngste stavkyrkja i landet, og det kan vi vere stolt av, seier Sørvik.

Viktig for forsking

– Vi har mange stavkyrkjer frå 1100-talet, men ingen frå så seint som 1600-talet, seier Linn Willetts Borgen, som er stavkyrkjeforskar ved universitetet i Oslo.

Inne i kyrkja finn ein ei minnetavle som viser at ein tilsynelatande nyare del av kyrkja, som ein kallar koret, vart reist i 1633. Menein trudde at sjølve kyrkjeskipet var mykje eldre.

– Desse undersøkingane viser at alle delane av kyrkja vart bygd samstundes, og det er spennande, seier Borgen.

Denne tidfestinga av Kvernes stavkyrkje viser at ein har halde på tradisjonen med å bygge stavkyrkjer lenger enn ein har trudd tidlegare.