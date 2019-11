– Pilotane fekk ei teknisk feilmelding frå venstre motor, og måtte stengje den ned, då er prosedyrane slik at ein må lande på nærmaste flyplass, seier Arne Lid Skodje i politiet.

Flyet landa på Ålesund lufthamn, Vigra, utan problem, men nokre av passasjerane vart bekymra.

– Eg høyrde eit kraftig drønn, og flyet rista, det var ei skremmande oppleving, seier ein av passasjerane om bord, Odd Kristian Dahle.

Samstundes seier han at alt vart handtert som det skulle av mannskapet om bord. Dahle blir no booka om for å ta eit seinare fly i kveld.

SKREMMANDE OPPLEVING: Odd Kristian Dahle var om bord i flyet då eine motoren slutta å fungere. Foto: Håvard Jangaard Strand / NRK

Politiet bekreftar at også andre passasjerar skal ha høyrd eit smell når dei mista motorkrafta. Det var 93 passasjerar om bord i flyet.

– Nokon seier at dei såg eit lysglimt, og høyrde eit smell frå venstre motor, da blir ein naturleg nok bekymra, seier Skodje i politiet.

Det var eit fly frå Norwegian, som kort tid etter at det letta frå Vigra måtte snu og reise tilbake til Vigra. Årsaka til at dei mista motorkrafta er ikkje kjend.

Flyet var på veg til Oslo då det måtte snu. Alle naudetatane rykte ut for å hjelpe til.

MÅTTE SNU: Flyet måtte snu like etter at det letta frå Vigra. Foto: Flightradar24.com

Må undersøke flyet

– Det var ikkje ei naudlanding, men ei sikkerheitslanding, seier Charlotte Holmbergh Jacobsson, presseansvarleg i Norwegian.

Naudlanding og sikkerheitslanding Ekspandér faktaboks Ei naudlanding er når flyets sikkerheit er truga, tap av motorkraft og brann i flyet kan vere ein årsak.

Ei sikkerheitslanding er når flyet ikkje er i umiddelbar fare, men for å førebygge ein meir alvorleg situasjon på eit seinare tidspunkt. Kjelde: Store norske leksikon

Ifølgje Norwegian fekk dei beskjed om at det kunne vere ein teknisk feil på flyet, og valde derfor å snu og lande på Vigra igjen, men presseansvarleg vil ikkje seie noko om kva for teknisk feil det var.

– Flyet landa trygt på bakken igjen, og det vil no bli undersøkt, seier ho.

Passasjerane blir no teken hand om av personalet på bakken.

– Vi skal gjere det vi kan for å få dei vidare dit dei skal, seier Jacobsson.