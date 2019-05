Dyrt å kjøpe mjølkekvote

Aldri før har det vore så dyrt å kjøpe mjølkekvotar her i fylket som no. Bønder som ønskjer å utvide mjølkeproduksjonen betalar i snitt 16 kroner literen for å auke kvoten. Dagleg leiar Arnstein Tømmerås i firmaet Mjølkekvote.no formidlar kjøp og sal av mjølkekvotar, seier rekordprisen skuldast stor etterspørsel etter kvotar, særleg frå større bruk.