Donerte tv-er til barneavdelinga

Cecilie Therese Lund, leder for Barnekreftavdelinga Møre og Romsdal, har selv tilbrakt mange uker på barneavdelinga i Ålesund. I løpet av den tiden har hun irritert seg over at systemet med tv-ene som opprinnelig var på avdelingen ikke fungerte optimalt.

– Det som var der tidligere var en pitteliten skjerm som kun var fokusert mot senga til barnet. I tillegg var systemet så dårlig at det var bare en fifty fifty sjanse for at det fungerte, sier Lund.

Fikk mye støtte gjennom Facebook

Mange barn og familier tilbringer i perioder mye tid på avdelingen, og Lund forteller at mange har reagert på tv-ene. Lund har besøkt sykehusene i Trondheim og Oslo og sett at der har systemet fungert. Derfor bestemte Barnekreftforeningen seg for å gjøre noe med situasjonen.

Det resulterte i en innsamlingsaksjon som gjorde at 19 pasientrom på sengeposten, i tillegg til to sengeplasser på poliklinikken, fikk installert nye tv-er.

– Vi har heldigvis blitt store på Facebook, så vi hadde stor drahjelp fra en kampanje der.

Mange vil gi til lokale tiltak

I tillegg vil mange gjerne gi til lokale tiltak.

– Vi har også givere som har vært med oss i mange år som gir fast, og grasrotandelen er blitt stor, sier Lund.

Avisa Nytt i Uka har tidligere omtalt saken etter at tv-ene kom på plass i november. Lund sier at tilbakemeldingene har vært udelt positive.

– Det er veldig kjekt å få tilbakemelding fra folk på avdelingen på at vi har truffet med satsingen. I tillegg har vi fått kun positive tilbakemeldinger fra leger og sjukepleiere som jobber på avdelingen. Det er jo disse som bruker dette hver dag, og det har vært et veldig godt samarbeid med dem, sier Lund.