Dømt til fengsel i fem måneder

En mann i 20-årene er i Romsdal tingrett dømt til fengsel i fem måneder for kroppsskade etter at han slo en annen mann i ansiktet. Mannen fikk brudd i ansiktet, måtte sy flere sting og fikk skade på tenner. Retten mener det er straffeskjerpende at domfelte slo fornærmede med knyttneven i ansiktet, og at skaden kunne blitt enda større. I formildende retning legges det vekt på at fornærmede oppførte seg aggressivt og provoserende før slaget.