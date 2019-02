Dømt for å ha kjørt i 152 km/t

En mann i slutten av tenårene er i Sunnmøre tingrett dømt til 20 dagers fengsel for å ha kjørt i 152 km/t i ei 80-sone. Retten legger vekt på at skaderisikoen er svært stor når man kjører bil i 152 km/t og at de av allmennpreventive hensyns reagerer sterkt på slike forhold. Mannen ble etter hendelsen fratatt førerkortet, men er nå dømt for å ha kjørt bil to ganger etter det, selv om han hadde mistet lappen. I tillegg til fengsel mister han også førerretten i tjue måneder.