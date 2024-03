Dømd for alkoholsal til mindreårige

Ein mann i slutten av tjueåra er bøtelagd for å ha kjøpt alkohol til fleire mindreårige jenter.

I retten nekta mannen for å ha kjøpt alkohol til mindreårige – og at pengane han hadde motteke frå jentene var oppgjer for utlånte kontantar.

Fleire vitneutsegn og opplysningar gjennom betalingssystemet Vipps overtydde retten om at mannen måtte dømmast for forholdet. Bota er på 24 tusen kroner.