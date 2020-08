Døgnvill ungdom redda familie frå å brenne inne i hytte

Manglande døgnrytme for kameratane Sebastian Ohr (16) og Brede Ringstad Hansen (18) redda seks personar frå å brenne inne i hytta si i Gjemnes på Nordmøre.

Saman med to andre kameratar hadde dei vore oppe heile natta og spelt dataspel, då dei grytidleg laurdag morgon oppdaga svart røyk mellom trea i hyttefeltet.

– Eg kjente at her var det noko som var gale. Vi køyrde ned med éin gong. Då vi såg brannen, forstod vi kor alvorleg det var, seier 18 år gamle Ringstad Hansen.

Hadde ikkje ungdommane vore oppe, hadde dei ikkje oppdaga brannen i hytta og fått berga ut ungar og vaksne som låg og sov.

Det var Tidens Krav som først omtalte saka.

– Eg tenkte ikkje, alt berre skjedde

Då kameratane kom ned til hytta, såg dei at uteplassen stod i full fyr. Alt skjedde på autopilot, fortel 18-åringen.

– Hyttedøra var låst, så eg sprang til alle vindauga og ropte. Dei i hytta trudde først at vi var bøller som tulla.

Den snarrådige tenåringen prøvde å sløkkje brannen med hageslangen, men forstod fort at han ikkje hadde sjanse til å hamle opp med flammane.

Hytta var allereie tapt, så no var det berre å håpe på at dei fekk ut familien på tre generasjonar som var inne i ho.

Sebastian Ohr (16) og Brede Ringstad Hansen (18) er to av dei som kan ha berga livet til familien som låg inne i hytta og sov. Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Kompisen Sebastian Ohr var den som gjekk inn og begynte å få ut dei seks.

– Skal eg vere heilt ærleg, så tenkte eg ikkje. Alt berre skjedde. Eg hadde så mykje adrenalin i kroppen. Det var veldig stressande, fortel 16-åringen etter opplevinga.

– På kort tid hadde det blitt så varmt at glaset blei sprengd. Det var skummelt, så eg måtte berre fokusere på å få ut folka.

«Hyttefeltets heltar»

Ein av dei som rykte ut for å sløkke hyttebrannen frå brannvesenet, er brannsjef i Nordmøre og Romsdal brann og redning, Alf Magne Smørholm. Han kan ikkje få rosa tenåringane nok for innsatsen dei gjorde.

– Hytta var overtent då vi kom. Dei har gjort ein kjempeinnsats og sannsynlegvis avverja noko som kunne ha gått skikkeleg gale. Det kan godt hende dei har berga liv, seier han.

Brannsjef Alf Magne Smørholm seier tenåringane gjorde alt rett då dei oppdaga hyttebrannen. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Heltane sjølve tenkjer på kor heldige dei er for at alle kom seg ut. Dersom dei ikkje hadde vore der på det tidspunktet dei var, så hadde det vore for seint for dei å redde familien, trur tenåringane, som no blir kalla «hyttefeltets heltar».

Då dei sat inne i ambulansen etter å ha berga dei seks personane ut, kom mora i familien og gav dei ein klem og sa at dei hadde redda ungane hennar.

– Dette er noko ein helst ikkje vil oppleve, men eg er så glad for at det gjekk så fint som det gjorde, seier Brede Ringstad Hansen.