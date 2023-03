Rettssaka mot kvinna i 20-åra gjekk i Møre og Romsdal tingrett førre veke. Då bad aktor Magne Kvalvik om ei fengselsstraff eitt år og ti månader for aktlaust drap og aktlaus køyring.

Han meiner kvinna handla grovt aktlaust i forkant av dødsulykka og at køyremåten hennar hadde eit stort skadepotensial. Der vektla han at ulykka førte til tre døde og fire skadde, inkludert ho sjølv.

No har retten konkludert med ei fengselsstraff på eitt år og åtte månader for kvinna. Ho blei også dømd til å miste førarretten for alltid og må betale 170.000 kroner i erstatning til kvar av dei sju pårørande i saka.

Kvinna møtte ikkje sjølv i retten i dag. Ifølge forsvararen til kvinna er ho sjuk og kan ikkje møte.

– Grov aktlause

Retten meiner det er bevist både gjennom kvinna si forklaring og bevisa som er lagt fram i retten at kvinna handla grovt aktlaust.

– Kvinna valde å gi maksimalt gasspådrag og hadde ei fart på minst 100 kilometer i timen inne i tunnelen. Fartsgrensa på staden var 70 kilometer. Dette kan ikkje reknast som ein augneblink der ho var umerksam. Ho burde har rekna med at handlingane hennar kunne ha ført til ei dødsulykke, sa hovuddommar Øyvind Panzer Iversen i retten.

Straffa er noko lågare enn det aktor først bad om og han sa i retten at dei vil ta bruke litt tid til å tenke på om dei vil anke dommen.

Oddvar Aarsæther, som representerte den 25 år gamle kvinna i retten i dag, seier at dei ikkje har ein kommentar til dommen på dette tidspunktet.

Kolliderte inne i tunnel

Det var 3. juni 2022 at to bilar kolliderte inne i Blindheimstunnelen på E39. Tunnelen ligg om lag ei mil unna Ålesund sentrum. Det er to køyrefelt i tunnelen og fartsgrensa er 70 kilometer i timen.

I den eine bilen, ein Suzuki Liana, sat tre kvinner som var på veg heim frå eit sommarshow i Ålesund. Kirsti Nedregård (51), Kathrine Krogen (47) og Janice Karina Buen (49) omkom alle av skadane dei fekk i ulykka.

Dei tre venninnene var på veg heim frå eit sommarshow då dei omkom i ei trafikkulykke. Foto: Privat/montasje

I den andre bilen, ein Mercedes AMG, var det fire personar i 20-åra. Desse blei lettare til moderat skadd. Kvinna i 20-åra køyrde bilen og blei seinare tiltalt for aktlaust drap og aktlaus køyring.

Saka blei behandla over to dagar i Møre og Romsdal tingrett. Der møtte kvinna og erkjente straffskuld for tiltalepunkta. Ho gjekk også med på å betale erstatning til dei pårørande.

Aktor Magne Kvalvik bad om fengsel i eitt år og ti månader for kvinna i 20-åra. Foto: Remi Sagen / NRK

Kvinna i 20-åra tok til tårene fleire gonger då ho forklarte seg.

På spørsmål frå aktor om kva ho tenkte om at ho hadde forårsaka at tre personar mista livet, svarte ho:

– Det er heilt grufullt og noko eg kjem til å ha med meg resten av livet.

Fleire vitne forklarte seg også under rettssaka. Det blei særleg kjensleladd då ei venninne av dei omkomne, og kjærasten til ein av dei, vitna. Begge hadde sete på i bilen heim, men gjekk av like før dødsulykka.

– Verda stoppa opp då eg fekk høyre om ulykka. Eg sjekka om meldinga eg hadde sendt til kjærasten min hadde blitt opna, og den stod framleis som ulest, forklarte mannen.

Tydeleg kjensleladd bad han retten om å dømme den unge sjåføren hardt. Han bad dei gi ei straff som samtidig gir eit tydeleg signal, både til tiltalte og andre sjåførar, om at køyring i høg fart har store konsekvensar.

Gassa på inne i tunnelen

Politiet meiner at kvinna køyrde inn i Blindheimstunnelen med ei fart på over 90 kilometer.

Ho skal så ha gassa på, noko som gjorde at ho mista kontroll over bilen og kom over i motgåande køyrefelt. Kvinna køyrde ein kvit Mercedes som ho lånte av ein kamerat. Denne hadde ho køyrd ein gong før.

I retten blei det lagt fram ein rapport frå Statens vegvesen om farten til bilane. Dei hadde mellom anna henta ut data frå den «svarte boksen» i bilen som kvinna i 20-åra køyrde.

Tomasz Mleczko, overingeniør i Statens vegvesen, har gjort undersøkingar for å finne farten til bilane som var involvert i ulykka. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Ifølge rapporten skal kvinna ha hatt ei fart på 116 kilometer eitt halvt sekund før kollisjonen. På det tidspunktet hadde bilen byrja å skrense og gasspedalen var ikkje trykt inn.

Overingeniør Tomasz Mleczko forklarte i retten at det kunne vere ein liten feilmargin på hastigheita.

Han meinte derimot med sikkerheit at bilen, som den tiltalte køyrde, hadde ei fart på mellom 100 til 120 kilometer i kollisjonshastigheit.

Den møtande bilen skal ha hatt ei fart på mellom 55 og 75 kilometer i kollisjonshastigheit.

I kollisjonen blei bilen, som dei omkomne sat i, slengt 2,64 meter opp i tunnelveggen. Bilen kvinna i 20-åra køyrde var større og kraftigare enn Suzukien ho kolliderte med.

I kollisjonen blei bilen, som dei omkomne sat i, slengt 2,64 meter opp i tunnelveggen. Det blei markert inne i tunnelen kvar bilen trefte veggen. Foto: Per-Ivar Kvalsvik / NRK

Ueinige om ulykke i forkant

Politiet meiner også at kvinna i 20-åra var involvert i ei nestenulykke like før dødsulykka i Blindheimstunnelen. Då skal kvinna ha køyrd sin eigen bil, ein svart Mercedes.

Forsvararen til kvinna, Reidar Andresen, meinte derimot at det ikkje er gode nok bevis for at det faktisk var bilen til kvinna som var involvert i denne hendinga, eller at det var ho som køyrde den.