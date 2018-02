Dette er et sjeldent og sensasjonelt syn i fiskeverden

I bunnen av et 4 meter dypt akvarium, svaier det et 10 meter langt slør. Under ligger den ansvarlige breiflabben og restituerer etter gytingen.

Dette er ganske høyt oppe på akvarist-skalaen. Det er fascinerende å se ting som du vanligvis ikke får sett. Tommy Vangsmo

Det som glitrer i sløret fra breiflabben er eggene. Akvarist Tommy Vangsmo tror det inneholder 1–2 millioner egg. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Dette har skjedd en gang tidligere på Atlanterhavsparken i Ålesund, men den gangen ante de ikke hva det var de så på.

– Plutselig hadde det gått i oppløsning og det var bare småbiter igjen. Vanligvis ville dette skjedd på en plass mellom kanskje 1800–2000 meter, så det at du kan studere det slik er helt unikt. Det er ikke mange ganger du kan få se dette på nært hold, sier akvarist Tommy Vangsmo.

Mysteriet rundt breiflabb-gyting

Gyting, eller ytre befruktning, foregår ved at hunnen legger eggene som et slør, og hannen deretter sprøyter sin «melke» (sæd) over.

At gyting har skjedd i fangenskap er svært sjeldent og gir en god mulighet for å få noen svar, ifølge forsker Otte Bjelland ved Havforskningsinstituttet.

Hunnen ligger rett under eggsløret hun har lagt ut. Gyting er en stor påkjenning for fisk. Sløret har kommet ut av endetarmsåpningen på hunnen, og akvaristene tror det vil trekke seg inn igjen. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– De vil kunne ha full kontroll over temperaturen og kan gå inn og se på utviklingen av disse eggene. Det vil øke kunnskapen om klekketid, kunnskap som vi trenger, sier Bjelland.

Det er fremdeles uklart for akvarister og forskere hvordan denne fiskearten gyter, for det har de ikke vært vitne til. De har ved en anledning lurt på om gytingen skjer ved indre befruktning.

De vet heller ikke om det er bare en eller flere hanner som befrukter eggbåndet.

– Vi har dårligere kunnskap på dette enn med andre fiskearter. Det kan være en sjanse for at disse eggbåndene ikke er befruktet. Vi tror at hannen er til stede under gytingen, men i fangenskap kan hunnen slippe de, selv om hannen ikke er der.

Kan være en eller flere fedre

På akvariet har de ni breiflabber, men hvor mange som er hanner er usikkert. Derfor er nå akvaristene spente på om det finnes fremtidige fedre i akvariet.

Det som vil bli interessant å vite er om eggene er befruktet, og om det er av en eller flere. Tommy Vangsmo

Akvarist Tommy Vangsmo, Atlanterhavsparken i Ålesund. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

– Det vet vi når sløret begynner å trekke opp mot toppen og klekke larver, sier Vangsmo.

Om det blir aling av breiflabb på akvariet er Vangsmo usikker på, men prosessen kommer til å bli nøye dokumentert for å se om de kan bidra til økt kunnskap om breiflabb.

– Det er en vanskelig prosess å ta videre. Når larvene klekkes må de klare seg selv, slik som andre fiskelarver. De vil så trekke seg ned mot bunn og bli breiflabb. Mesteparten kommer ikke til å klare seg, for det kan gå inn i næringskjeden som mat for andre. Om det vokser opp 15–20 breiflabb av disse eggene, er det bra.