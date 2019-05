Delte om Raudsand

Arbeidarpartiet i Nesset utelukkar ikkje at medlemmer kan bli ekskludert etter å ha sagt ja til eit nasjonalt deponi for avfall på Raudsand. Tidlegare i veka vedtok partiet å binde gruppa i kommunestyret, men trass i det braut fleire ut og stemte ja. Gruppeleiar for Ap i kommunestyret i Nesset, Toril Melheim Strand, ser at det kan oppfattast som illojalt at ho i går gjekk på tvers av vedtaket til lokallaget om å stemme imot planane. Likevel stemte ho ja til reguleringsplanen. Ho var imot at lokallaget skulle binde stemmene og seier at ho er valt inn for å kjempe for fleire arbeidsplassar i Nesset.