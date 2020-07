Cowi må betale 2, 4 millioner

Firmaet Cowi er i Nordmøre tingrett dømt til å betale Kristiansund kommune 2,4 millioner kroner, med tillegg av forsinkelsesrente beregnet fra 19. januar 2019. Kommunen har saksøkt Cowi for 11, 3 millioner kroner etter at feil i anbudspapirene førte til en kostnadssprekk i arbeidet med Atlanten Stadion. Retten mener at Cowi har opptrådt erstatningsbetingende uaktsom, men legger til at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har begrenset skadevirkningene av rådgivningsfeilen. Retten mener kommunen kunne redusert tapet med nesten 10,9 millioner.