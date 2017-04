Bygger båt for fjordsightseeing

Maritime Partner har inngått kontrakt med Geiranger Fjordservice om levering av en turistbåt utviklet for fjordsightseeing i Geiranger. Dette er den største enkeltbåtkontrakten i Maritime Partners historie, og selskapet må bygge om produksjonshallen i Breivika i Ålesund for å få plass til å bygge katamaranen. Båten skal sertifiseres for 147 passasjerer og for operasjon på lengre strekk i relativt åpen sjø.