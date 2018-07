Bustad evakuert

Bebuarar i eit hus ved Berknesvegen på Eikrem i Volda har blitt evakuert på grunn av ein brann i ein trafostasjon. Det var opne flammar og røyk på staden. Det er på dette tidspunktet ikkje behov for å evakuere fleire bustadar, opplyser politiet. Brannvesenet melder at dei no har kontroll på brannen.