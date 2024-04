Braut seg inn i hus i Fosnavåg

Ein mann i slutten av 40-åra er varetektsfengsla i fire veker. Mannen, som er utanlands statsborger, blei tatt på fersken då han braut seg inn i ein bustad i Fosnavågen denne veka. Det melder Sunnmørsposten. Retten meiner at det er ein fare for at mannen kan reise tilbake til heimlandet sitt om han blir slept fri og gjekk med på å halde mannen fengsla i fire veker.