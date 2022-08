Brann i en rundballepresse

Like før klokka 15 fikk brannvesenet melding om brann i en rundballepresse på Sogge i Åndalsnes. Traktoren er kobla fra pressa, og det skal ikke være fare for spredning, melder 110-sentralen. Det er en del røyk fra brannen, og like ved er det en campingplass, men det er gunstig vindretning.