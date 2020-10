Rauma kommune opplyste på en pressekonferanse klokka 11.15 at de har satt krisestab for å sørge for at de 37 som er blitt hjemløse får seg en plass å bo.

Det er flyktninger som bor i boligene, men de fleste var på jobb, skole og barnehage da det startet å brenne.

Overtent

Klokken 9.28 fikk nødetatene melding om kraftig brann i flyktningboligen i Rauma.

Bygget ble raskt overtent og brannvesenet jobbet på spreng for å hindre spredning til andre bygninger.

Det var tolv leiligheter i bygget. Brannmannskap fra alle tre stasjoner i Rauma ble tilkalt. I tillegg ble det tilkalt ytterlig mannskap, tankbil og lift fra Skåla og Molde. Bygget er nå utbrendt.

Byggningen i Åndalsnes sentrum har store skader. Foto: Ottar Rydjord

34 personer evakuert

Klokken 10.30 fortalte Operasjonsleder Borge Amdam i politiet, at de hadde fått oversikt over alle beboerne i de tolv involverte leilighetene.

34 personer er evakuert fra stedet. Noen av dem har lettere brann- eller røykskader.

– Men det er ikke meldt om livstruende skader, sier Amdam.

Rauma kommunen har satt i verk krise- og beredskapsgruppe, som skal ta seg av beboerne.

Nødetatene kom raskt til stedet da meldingen om brannen kom 9.28 torsdag morgen.

Måtte hoppe fra 2. etasje med toåring

Flere småbarnsfamilier bodde i bygningen. En av beboerne forteller til Romsdals Budstikke om minuttene da de måtte evakuere.

– Fra andre etasje måtte kona mi hoppe ned, sammen med sønnen vår på to år, forteller mannen.

De som oppholdt seg i bygningene forteller til avisa at flammene slo ut gjennom vegger og tak i løpet av noen få minutter.

Beboerne hadde ingen mulighet til å få med seg annet enn det de sto og gikk i da de måtte evakuere bygningene.

Brannalarmen gikk, og i løpet av få minutter var nødetatene på stedet.

Ukjent brannårsak

Årsaken til brannen er så langt ukjent og politiet skal starte etterforskning.

Togavgangene på Raumabanen er innstilt i forbindelse med brannen og dette skaper forsinkelser mellom Dombås – Åndalsnes, melder Bane Nor på sine nettsider.

– Togstrekningen vil bli åpnet igjen så snart det er mulig, sier Amdam.

I tillegg melder Romsdals Budstikke at det er forsinkelser i A-ruta i ferjesambandet Sølnes – Åfarnes de neste timene på grunn av beredskapstur.