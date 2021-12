Besøksforbud på Volda sjukehus

To pasienter og to ansatte har blitt smittet av korona ved Volda sjukehus. Det opplyser helseforetaket. Sjukehuset stenger derfor dørene for besøkende. – Volda sjukehus er et lite lokalsjukehus og mens smittesporinga pågår ønsker vi minst mulig besøk inne på sjukehuset, forteller Mona Ryste som er lokal krisestabsleder. Fødende og kritisk sjuke kan fortsatt få besøk etter avtale med personalet. Det er påvist smitte ved to forskjellige seksjoner ved sjukehuset og all planlagt aktivitet her er utsatt.