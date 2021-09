Beredskapssjef om øvingar: – Vi har sløst bort millionar av kroner

– Når (gamle) Hamarøy hadde vore med på ei øving som handla om pandemi, korleis kunne det gå så gale når det kom eit smitteutbrot til kommunen?

– Det er nok ikkje riktig å seie at det gjekk så gale, sjølv om det var ein veldig krevjande situasjon. Vi hadde ikkje sett føre oss alle utfordringane, og var avhengig av bistand, men klarte å løyse desse ved hjelp av ein godt samkøyrd kriseleiing og tilsette som jobba dag og natt, nabokommunar, frivillige og lokalsamfunnet som stilte opp. Gjennom heile pandemien har vi hatt godt samarbeid med kommunane i vår region, både politisk og administrativt. Da utbrotet kom, kom også tilbudene om hjelp.

– Etter at de var med på øvinga i 2018, gjorde de noko tiltak for å betre beredskapen med tanke på ein pandemi?

– Øvingar for kriseleiinga er veldig viktig for å erfare både kva som fungerar, men også det som bli forbetra. Det er vanskelig å kommentere kva som vart gjort etter øvinga i 2018, ettersom det vart etablert ei ny kommune 1.1.20, med ein ny organisasjon og leiing som hadde eksistert i få måneder då pandemien var eit faktum. Kommunesamanslåingsprosessen var ein tid- og ressurskrevjande prosess, og det var nok ikkje alle tiltak som vart videreført frå dei to gamle kommunane som vart delt/slått saman. Kriseleiinga deltok i ei øving om eit anna scenario like før nedstenginga av samfunnet i mars 2020, og det meiner eg var ei styrke for oss då vi måtte trø til for alvor. Fram til utbrotet i desember, hadde vi hatt mange møter i kriseleiinga og gjort erfaringar slik at vi jobba godt saman.

– Det som vart gjort som tiltak i den nye kommunen, dog etter at pandemien var eit faktum, var at kommunen etablerte avtaler med Steigen kommune på legevaktsida og i tillegg inngjekk i Bodø kommune sin beredskapsplan om bistand ved kriser. Det fekk vi verkeleg god bruk for når helsetjenestene stod i ein kritisk situasjon i utbrotet vi fekk. I tillegg etablerte den nye kommunen avtalar med Hamarøy Røde Kors og NKS i forkant av utbrotet, dette hadde og har vi framleis god nytte av både under smitteutbrot og vaksinering.

– I januar 2020 skulle fylkesbereskapssjefen på oppdrag frå helsedirektoratet undersøke om smittevernplanane til kommunane i Nordland var god nok. Hamarøy sin var ikkje god nok, fekk de gjennomført endringar her før pandemien kom i mars 2020?

– Arbeidet med å oppdatere smittevernplanen var i gang i kommuneoverlegeforumet, men var ikkje ferdigstilt til pandemiutbrotet.

– Kunne de ha vore betre førebudd når det kom eit stort smitteutbrot i kommunen, og heile legevakta vart sett ut av spel?

–Smitteutbrotet kom rundt juletider. Då var vi så førebudd som vi kunne vere, og avtale med vår nabo Steigen kommune om gjensidig backup for legevakt var nyleg på plass, slik at det kunne iverksettes då vi måtte stenge. Vi var tidleg ute med omfattande testing for å få kontroll over utbrotet, og eg mener vi klarte å finne gode løysingar og at det vart ei god handtering ut frå forutsettingane.