Mener hjemmelaget smittevernutstyr kan gi falsk trygghet

Koronasmitte og frykt for sykdom har satt verden på hodet. Den pågående nasjonale dugnaden går ikke bare på å holde seg innendørs og borte fra hytta.

Over hele landet etterlyses smittevernutstyr, og foretak og privatpersoner med brukbart utstyr bes bidra.

Mangelen på munnbind og frakker har sendt mang en nordmann til sin 3D-printer, og også ned i syskrinet.

– Dugnaden hvor det lages utstyr hjemme er flott. Samtidig må man være klar over at det man syr hjemme ikke er godkjent smittevernutstyr, sier leder i Sykepleierforbundet i Nordland, Gjertrud Krokaa.

– Må ikke tenke at man er trygg

Mange lager hjemmelagde munnbind. Flere benytter seg av gammelt sengetøy. Foto: Privat

Flere kommuner har strakt ut en hånd til private.

Da Bardu kommune ba om hjelp til å få sydd beskyttelsesmasker av tøy, gikk det kort tid før lokalbefolkninga stilte opp med symaskinene sine.

– Vi har vært redde for at hjemmelaget smittevernutstyr skal skape en følelse av trygghet. Den er falsk, sier Krokaa.

– I en smittesituasjon kan denne type utstyr si at man like greit kunne vært uten.

Helsemyndighetene har fått en oversikt over hvor mye smittevernutstyr vi har tilgjengelig her til lands, men den er hemmelig.

– Like greit uten

Denne uken sa helseminister Bent Høie (H) til NTB at Norge nå har fått flere store leveranser av smittevernutstyr, og at vi er i en annen situasjon enn for kort tid siden.

Nylig ankom blant annet en leveranse på flere tonn smittevernutstyr til Norge etter uker med iherdig jobbing.

Men er de som syr munnbind hjemme klar over hva utstyret de produserer kan beskytte mot, og i hvilke situasjoner det ikke fungerer?

– Jeg har hørt folk si at så lenge utstyret er laget av stoff som kan kokes, er det greit. Men er man i en situasjon med reell koronasmitte, beskytter ikke hjemmelaget utstyr, sier Krokaa.

Angelique Jarhelle i Bodø syr munnbind hun donerer bort til de som trenger det. Foto: Privat

Ønsker at folk donerer til helsetjenesten

En som har kastet seg med på dugnaden er Angelique Jarhelle i Bodø.

Hun er permittert fra jobben, og foruten å bruke tida si på barn og hus og mann, syr hun munnbind.

– Jeg prøver bare å hjelpe, sier Jarhelle til avisa BodøBy.

Hun er med i mange sygrupper på Facebook. Der har hun sett mange som har sydd munnbind til folk i risikosoner.

– Det ville jeg ikke være med på, fordi det er så mye usikkerhet rundt hvor mye det kunne hjelpe. Men så så jeg noen som ga alle sine hjemmesydde munnbind til en dyrlege, som igjen kunne donere alle sine smitteverngodkjente munnbind til helsetjenesten, og tenkte at det kan vi og få til, sier hun til NRK.

Jarhelle tjener ikke penger, men donerer det hun lager. Hun sier hun forsøker å holde seg oppdatert og ta hensyn.

– Når private kontakter meg og ønsker å kjøpe det jeg lager, viser jeg til Folkehelseinstituttet som fraråder bruk av munnbind generelt og spesielt hjemmelagde som ikke er godkjent.

Gamle dynetrekk

Folkehelseinstituttet mener det ikke er noen grunn til å tro at generell bruk av munnbind hindrer koronasmitte.

Jarhelle har laget rundt 20 på et par dager, og sier at det går kjapt når man først setter i gang.

– Jeg lager av gamle dynetrekk i bomull. De kan vaskes på 90 grader. Munnbindene er donert til veterinærer, taxisjåfører og Kirkens Bymisjon.

Jarhelle sier hun og flere andre er klare for å lage mer smittevernutstyr.

– Alle som trenger utstyr som ikke er smitteverngodkjent kan kontakte oss for bestilling. Så kan de donere sitt smitteverngodkjente utstyr til helsetjenesten.

Her ankommer mange tonn smittevernutstyr Gardermoen etter flere ukers arbeid. Foto: DHL

– Fortsett å sy

Gjertrud Krokaa understreker at de som syr utstyr hjemme, må fortsette med det.

Utstyret kan brukes i situasjoner hvor man ikke mistenker smitte eller har reell smitte, og i situasjoner hvor man ikke trenger steril behandling.

– Ved vanlig sårstell og vanlig sykdom for eksempel, når man vil skåne pasienten og seg selv. Men når det er sagt må man være oppmerksom på at i situasjoner med reell koronasmitte, er det ingen hjelp i det. Det vil ikke være godt nok.